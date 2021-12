Corona-Maßnahmen: Vorpommern-Rügen macht dicht Stand: 13.12.2021 16:42 Uhr Wie schon in der Stadt Rostock, im Landkreis Rostock und der Mecklenburgischen-Seenplatte gelten nun auch im Kreis Vorpommern-Rügen auf Grund der hohen Corona-Ansteckungszahlen schärfere Regeln. Dienstag treten sie in Kraft.

Im Landkreis Vorpommern-Rügen müssen laut der neuen Verordnung Museen, Kinos, Theater und soziokulturelle Zentren schließen. Auch die Weihnachtsmärkte sind betroffen, der in Stralsund zum Beispiel muss nun den Betrieb einstellen. Auch Spielhallen sind dicht, gleiches gilt für Indoor-Spielplätze und Innenbereiche von Freizeitparks.

Vorpommern-Rügen auf Stufenkarte den siebten Tag in Folge rot

Weil die Warnstufe auf "Rot Plus" ist, hat der Kreis eine weitere sogenannte Allgemeinverfügung erlassen. Die Regeln in Vorpommern-Rügen sind ähnlich wie die in Rostock und den Kreisen Rostock sowie Mecklenburgische Seenplatte. Vorpommern-Rügen war am Sonntag den siebenten Tag in Folge im roten Bereich auf der risikogewichteten Stufenkarte. Weil das Gesundheitswesen stark ausgelastet ist, sind nun die Regeln nochmals verschärft worden.

