Corona: MV lockert Test-Pflicht für Touristen Stand: 15.06.2021 13:47 Uhr Touristen müssen in Mecklenburg-Vorpommern ab sofort nur noch bei der Anreise einen negativen Corona-Test vorweisen. Die Pflicht, sich jeden dritten Urlaubstag erneut testen zu lassen, entfällt.

Wer in Mecklenburg-Vorpommern Urlaub macht, muss nur noch bei der Anreise einen negativen Corona-Test vorlegen. Weitere Tests, die bislang alle drei Tage vorgeschrieben waren, entfallen. Das hat die Landesregierung am Dienstag beschlossen. Die Regelung gilt für die Gäste von Hotels, Dauercamper und Zweitwohnungnutzer gleichermaßen, so Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU). So können sie alle Bereiche ihrer Ferienunterkunft ohne weitere Tests nutzen. Wer ein Hotel-Restaurant im Innenbereich nutzt, ohne dort ein Zimmer gebucht zu haben, muss jedoch weiterhin einen Test vorweisen, sagte Glawe.

Maskenpflicht wird gelockert

Gelockert wird zudem die Maskenpflicht. Sie entfällt auf Parkplätzen. Laut Glawe müssen auch Kundinnen und Kunden beim Frisör oder anderen Gesundheits-Dienstleistern keine FFP2-Maske mehr tragen. Es reiche eine medizinische Maske. Glawe erinnerte daran, dass bei Veranstaltungen im Außenbereich mit bis zu 2.500 Besucherinnen und Besuchern keine Maske mehr auf dem Sitzplatz brauchen. Und im Autokino dürfen mehr als zwei Personen im Auto sitzen.

Corona-Ampel kommt nächste Woche

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) kündigte an, dass am kommenden Dienstag das Kabinett über weitere Lockerungen beraten werde. Geplant sei ein Ampel-System, dass nicht nur die Inzidenz in den Regionen, sondern auch die Auslastung der Krankenhäuser berücksichtigt. Auf die Maskenpflicht und die Corona-Tests vollständig zu verzichten, sei allerdings illusorisch, so Schwesig. Laut Glawe sollen dann auch die Bedingungen für Großveranstaltungen wie die Hanse Sail oder die Landwirtschaftsmesse Mela festgelegt werden. Es werde eine höhere Besucherzahl möglich sein, als viele derzeit vermuteten, deutete Glawe an.

Weitere Informationen Corona und wir in MV: Wie es uns geht, was wir jetzt brauchen! Im Frühjahr 2020 haben sich in Mecklenburg-Vorpommern die ersten Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Der NDR blickt auf eine turbulente Zeit zurück. mehr

Weitere Informationen Corona-Ticker: SH plant kommendes Schuljahr wieder in Präsenz Unter welchen dauerhaften Hygieneregeln das ablaufen wird, soll erst kurz vor Beginn des Schuljahres entschieden werden. Mehr Corona-News im Live-Ticker. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 15.06.2021 | 14:00 Uhr