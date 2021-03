Corona-Lockerungen: Friseure und Gartencenter wieder offen Stand: 01.03.2021 05:43 Uhr Mecklenburg-Vorpommern lockert von heute an seine Corona-Schutzmaßnahmen. Unter anderem dürfen Friseure, Baumschulen und Gartencenter wieder öffnen.

Seit knapp zwölf Wochen sind unter anderem die Friseure Corona-bedingt geschlossen. Von heute an dürfen sie - wie auch Baumschulen und Gartencenter - in Mecklenburg Vorpommern wieder öffnen. Das ist ein Ergebnis des vergangenen MV Gipfels. In Rostock und im Kreis Vorpommern-Rügen dürfen darüber hinaus auch Fußpflege, Kosmetik- und Nagelstudios öffnen, da dort die Sieben-Tage-Inzidenz bereits unter 35 liegt. Für alle übrigen Regionen gilt diese Lockerung erst in einer Woche.

Weitere Informationen Corona-News-Ticker: Friseure dürfen wieder Haare schneiden Außerdem dürfen auch Gartencenter in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein ab heute öffnen. Mehr Corona-News im Live-Ticker. mehr

Viele Friseure wochenlang ausgebucht

Ausgenommen bleiben Hochrisikogebiete mit einer Inzidenz von mehr als 150. Der Kreis Vorpommern-Greifswald liegt seit knapp einer Woche unter diesem Wert. Zehn Tage lang muss er ihn halten, um nicht mehr als Hochrisikogebiet zu gelten. Dennoch dürfen von heute an auch im östlichen Landkreis Friseure öffnen. Allerdings wie überall nur mit Termin und den unter Beachtung der Hygienevorschriften. Die Nachfrage insbesondere in den Friseursalons sei groß, sagte die Landesinnungsmeisterin für Friseurhandwerk und Kosmetik, Ines Tietböhl. Viele Salons seien über Wochen hin ausgebucht.

Kreis Rostock hebt Präsenzpflicht für jüngere Schüler wieder auf

Im Landkreis Rostock wird wegen der dort gestiegenen Corona-Fallzahlen allerdings schon nach wenigen Tagen wieder die teilweise Schulöffnung zurückgenommen. Für die Klassen eins bis sechs und die Abschlussklassen wird die Präsenzpflicht ab Montag aufgehoben. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat unterdessen angekündigt, bei Lockerungen der Corona-Regeln nicht mehr nur die Zahl der Infektionen allein entscheiden zu lassen - sondern auch die Auslastung der Krankenhäuser und den Impffortschritt mit einzubeziehen.

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 01.03.2021 | 06:00 Uhr