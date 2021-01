Corona-Lockdown: Welche Berufe gelten in MV als systemrelevant? Stand: 25.01.2021 12:30 Uhr Ab einer 150er Inzidenz schließen in den Kreisen Mecklenburg-Vorpommerns Kitas und Schulen. Nur bestimmte Berufstätige dürfen ihre Kinder in die Notbeteuung bringen. Doch welche sind das?

Im Zusammenhang mit den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie ist häufig von "systemrelevanten Berufen" die Rede. Doch was ist damit eigentlich gemeint? Besonders wichtig ist die Definition in Kreisen und kreisfreien Städte Mecklenburg-Vorpommerns, in denen der Inzidenzwert über 150 Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen Wochenfrist steigt. Hier dürfen nur noch Arbeitnehmer aus diesen systemrelevanten Berufen ihre Kinder in die Kita oder Schule bringen.

Notfallbetreuung: Kritische Infrastruktur soll gesichert werden

In die Notfallbetreuung dürfen Kinder, von denen mindestens ein Elternteil in Berufen der sogennanten kritischen Infrastruktur arbeitet. Unabhängig davon soll es möglich sein, dass Kinder von Alleinerziehenden auch aus nicht systemrelevanten Bereichen in die Notfallbetreuung aufgenommen werden.

So ein Einzelfall sei gegenüber der Schulleitung zu begründen. Dieser liege beispielsweise dann vor, wenn "die Kinderbetreuung mit einer Tätigkeit im Homeoffice aufgrund der Art der Tätigkeit für die Alleinerziehenden nicht gut vereinbar ist". Eine weitere Ausnahme bilden Kinder mit "komplexen Behinderungen und gesundheitlichen Beeinträchtigungen". Auch sie sollen weiter in die Betreuungseinrichtungen gehen dürfen. Außerdem findet für Abschlussklassen weiterhin Präsenzunterricht statt, unabhängig vom Inzidenzwert.

Folgende Bereiche gelten laut Allgemeinverfügung des Landes als systemrelevant. Die Relevanz ist durch eine Unabkömmlichkeitserklärung des Arbeitgebers zu belegen.

Medizinischer Gesundheits- und Pflegebereich: Krankenhäuser, Rettungsdienste, niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, Zahnarztpraxen, medizinische Fachangestellte

psychologische Psychotherapeuten, Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeuten, psychosoziale Notfallversorgung

stationäre Pflegeeinrichtungen der Altenhilfe, ambulante Pflegedienste

Hebammen, Gesundheitsfachberufe

Herstellung-, Prüfung- und Transport von Arzneimitteln, Medizinproduktherstellung, Hygieneartikeln oder Desinfektionsmitteln

Apotheken und Sanitätshäuser

veterinärmedizinische Notfallversorgung Sonstiger Medizinischer Gesundheits- und Pflegebereich: Krankenkassen

Unterstützungsbereiche des medizinischen Gesundheits- und Pflegebereich (z. B. Reinigung, Wäscherei, Essensversorgung und Verwaltung) Staatliche Verwaltung: Kernaufgaben der öffentlichen Verwaltung und Justiz

Polizei, Bundeswehr, Zoll, Feuerwehr (Berufsfeuerwehr, Schwerpunktfeuerwehren und Werksfeuerwehren), Katastrophenschutz, Verfassungsschutz

Agentur für Arbeit und Jobcenter

Behörden des Arbeits-, Gesundheits- und Verbraucherschutzes

Straßenmeistereien und Straßenbetriebe

Finanzverwaltung

Hochschulen und sonstige wissenschaftliche Einrichtungen

Regierung und Parlament Justizsektor: Justizeinrichtungen

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte

Notarinnen und Notare

Justiz-, Maßregel-, Abschiebungshaftvollzugsdienst Schulen, Kinder- und Jugendhilfe, Behindertenhilfe, Krisen-und Konfliktberatung: Sicherstellung der Förderung in Schulen, Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege, der notwendigen Betreuung in stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe (zum Beispiel Hilfen zur Erziehung) und Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

notwendige Hilfe- und Schutzangebote der Kinder und Jugendhilfe sowie Hilfe- und Schutzangebote für weitere schutzbedürftige Personen

Schwangerschaftskonfliktberatung, Beratungspersonal des Frauen- und Kinderschutzes sowie sozialer Kriseninterventionseinrichtungen Lebensmittelversorgung: Landwirtschaft, Lebensmittelproduktion und -verarbeitung, Lebensmittelhandel

Fischereiwirtschaft

Drogerien

Zulieferung und Logistik für Lebensmittel

Öffentliche Daseinsvorsorge:

Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben,

Strom-, Gas-, Wasser-, Fernwärme-, Kraftstoffversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallentsorgung

Tankstellen

Informationstechnik und Telekommunikation (Entstörung und Aufrechterhaltung der Netze und der Kommunikationsinfrastruktur)

Finanz- und Versicherungswesen (Bargeldversorgung, Zahlungsverkehr, Versicherungsdienstleistungen, Kreditvergabe), Steuerberaterinnen und Steuerberater

Öffentlicher Personennah- und Personenfern- sowie Güterverkehr, Flug- und Schiffsverkehr

Post- und Paketzustelldienste

Bestatterinnen und Bestatter

Sicherheitsdienste für die kritische Infrastruktur

Reinigungsdienste für die kritische Infrastruktur

Medien: insbesondere Nachrichten- und Informationswesen

Risiko- und Krisenkommunikation

