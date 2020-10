Corona-Lockdown: Diese Veranstaltungen fallen aus in MV Stand: 29.10.2020 15:41 Uhr Aufgrund der neuen Corona-Regeln fallen zahlreiche Veranstaltungen in Mecklenburg-Vorpommern im November aus. NDR.de gibt hier einen Überblick über die größeren Ausfälle. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Was fällt in Rostock aus?

Der Weihnachtsmarkt öffnet nicht wie geplant am 23. November. Es werden Alternativen geprüft.



Die Konferenz "Digital Ocean Convention" von Fraunhofer IGD und Rostock Business wurde vom 4. Nov. auf 2021 verschoben.



Die Eröffnung der neuen Ausstellung "9. Biennale Schüler und ihr Material" am 30. Okt. in der Städtischen Galerie Wollhalle Güstrow wird verschoben.



Der Ticketverkauf für Heimspiele Hansa Rostocks gegen Türkgücü München (7. Nov.) und Dynamo Dresden (21. Nov.) wurde gestoppt



Die Nordkirche hat den traditionellen Reformationsempfang im Sprengel Mecklenburg und Pommern am 31. Okt. abgesagt

Was fällt in Schwerin aus?

Das Mecklenburgische Staatstheater hat den Theaterball im Januar 2021 abgesagt

Der Landeskonvent Baukultur am 3. Nov. wurde abgesagt.

Was fällt in Wismar aus?

Der Weihnachtsmarkt wurde abgesagt.

Was fällt in Greifswald aus?

Der SPD-Kreisparteitag am 31. Okt. wurde abgesagt.



Das Drachenfest am 1. Nov. wurde abgesagt.

Was fällt ins Stralsund aus?

Ozeaneum, Meeresmuseum und Natureum bleiben ab 2. Nov. geschlossen.



Halloween im Zoo Stralsund fällt aus.

Was fällt in Neubrandenburg aus?

Der Weberglockenmarkt wurde abgesagt.



Die Eislaufhalle im Zentrum wird nicht aufgebaut.



Die Festivalreihe "Unsere Stadt. Unsere Künstler" wurde abgesagt.

Was fällt in Barth aus?

Das Bibelzentrum schließt im November alle Ausstellungen. Die Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" läuft hingegen weiter.

Was fällt in Parchim aus?

Die Parchimer Herbsttage wurden abgesagt.

Was fällt in Sternberg aus?

Der Nikolausmarkt ab dem 5. Dezember wurde abgesagt.

Was fällt in Gadebusch aus?

Der Weihnachtsmarkt wurde abgesagt.

Was fällt in Rehna aus?

Das Martensmannfest/Adventsmarkt wurde abgesagt.

Welche Ausfälle gibt es bei den Festspielen MV?

Alle geplanten Veranstaltungen des "Festspielwinters" bis einschließlich 30. November können nicht stattfinden. Intendantin Ursula Haselböck geht davon aus, dass rund ein Dutzend geplanter Konzerte entfallen muss.

