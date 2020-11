Stand: 04.11.2020 16:06 Uhr Corona-Hilfen für Unternehmen, Selbstständige und Künstler

Der Bund und das Land Mecklenburg-Vorpommern haben wegen der Einschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie verschiedene finanzielle Hilfen auf den Weg gebracht, die aktuell für Unternehmen, Unternehmer und Soloselbstständige in Mecklenburg—Vorpommern in Frage kommen.

Welche Überbrückungshilfen können Unternehmen beantragen?

Während der ersten Phase der Pandemie zahlten Bund und Land Soforthilfen, die nach der Mitarbeiter-Zahl der Betriebe gestaffelt waren. In der bis Ende Dezember geltenden Phase können zahlreiche Betriebe finanzielle Hilfen in Höhe von 30 bis 70 Prozent der Fixkosten beantragen. Voraussetzung ist, dass sie zwischen April und August 2020 im Vergleich zu den Vorjahresmonaten Umsatzeinbußen erlitten haben. Diese müssen entweder in zwei Monaten hintereinander jeweils 50 Prozent oder im gesamten Zeitraum zwischen April und August 30 Prozent betragen haben. Das Land zahlt unter bestimmten Voraussetzungen zusätzlich Lohnkosten, soweit sie nicht vom Kurzarbeitergeld abgedeckt werden, sowie Tilgungskosten.

Welche Hilfe gibt es für Betriebe, die vom Teil-Lockdown im November betroffen sind?

Der Bund hat zugesagt, ihnen 75 Prozent des Umsatzes im November 2019 zu erstatten. Das Land will dies um fünf Prozentpunkte erhöhen. Details stehen allerdings noch nicht fest.

Was hat es mit der Neustart-Prämie auf sich?

Wenn ein Unternehmer seinen Mitarbeitern nach der Rückkehr aus der Kurzarbeit eine Sonderprämie zahlt, übernimmt das Land davon unter gewissen Voraussetzungen bis zu 700 Euro pro Mitarbeiter.

Welche besonderen Hilfen gibt es für Beherbergungsbetriebe?

Da es ihnen in der Corona-Krise wegen fehlender Einnahmen an Geld für Investitionen mangelt, unterstützt das Land Modernisierungen mit bis zu 800.000 Euro. Reine Sanierungsmaßnahmen sind davon ausgenommen. Ziel der Investitionen muss sein, Arbeitsplätze zu sichern oder zu schaffen und das Unternehmen für die Zukunft besser aufzustellen.

Welche Hilfen gibt es für die Kultur- und Veranstaltungsbranche?

Feste Live-Spielstätten, die Lesungen, Theater, Kleinkunst und ähnliches anbieten, können bis zu 65 Prozent der Kosten für Planung, Werbung, Mieten und Gagen für Veranstaltungen bis zum Jahresende erstattet bekommen. Fallen die Veranstaltungen dennoch aus, zahlt das Land unter besonderen Bedingungen bis zu 95 Prozent dieser Kosten. Für eine Reihe bestimmter Musikfestivals und für bestimmte Freilichtbühnen hat das Land für die nächsten Monate gesondert Hilfen zugesagt. Das Land unterstützt zudem Investitionen in Corona-Schutzmaßnahmen.

Welche Hilfen gibt es für freie Künstlerinnen und Künstler, die wegen der Corona-Pandemie nicht auftreten können?

Das Kultusministerium bietet Arbeitsstipendien in Höhe von je 2.000 Euro.

Wo finde ich weitere Informationen?

Unter anderem auf den Internet-Seiten des Wirtschaftsministeriums, des Landesförderinstituts und der Landesregierung.