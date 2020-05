Stand: 27.05.2020 14:33 Uhr - NDR 1 Radio MV

Corona: Eine Million Schutzmasken in MV beschlagnahmt

Die Polizei hat im Landkreis Ludwigslust-Parchim nach ersten Schätzungen mindestens eine Million Schutzmasken beschlagnahmt. Sie sind Beweismittel für einen eventuellen Betrug in großem Umfang. Beamte des Landeskriminalamts und der Polizei beschlagnahmten die Masken in einer Wohnung, einem Firmensitz sowie einem Hallenkomplex in der Nähe von Karow.

Als FFP2-Masken angeboten

Die Räume gehören zwei 52 und 32 Jahre alten Männern. Auch in Dresden wurde in diesem Zusammenhang eine Wohnung einer 34-jährigen Frau durchsucht. Die drei Beschuldigten stehen unter Verdacht, die Masken aus Vietnam importiert und sie als FFP2-Atemschutzmasken angeboten zu haben.

Es wird weiter ermittelt

Die Masken seien aber weder zertifiziert, noch haben sie die erforderlichen Eigenschaften. Wie viele davon schon verkauft wurden, werde nun untersucht. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen das Trio wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen gewerbsmäßigen Betrugs sowie des Verstoßes gegen das Medizinproduktegesetz.

