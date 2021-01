Corona: Bereits 11.500 Menschen in MV haben Impfstoff erhalten Stand: 02.01.2021 07:22 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern sind - gemessen an der Bevölkerungszahl - bisher die meisten Menschen gegen das Coronavirus geimpft worden. Laut RKI haben hierzulande bereits 11.500 Menschen den Impfstoff bekommen.

Wie aus Daten des Robert-Koch-Instituts für die einzelnen Bundesländer hervorgeht, entfällt mit 6.500 Spritzen der Großteil der Impfungen auf Mitarbeitende in Pflegeheimen und Krankenhäusern. Außerdem sind bisher fast 5.000 Pflegeheimbewohner geimpft worden, hinzu kommen 180 Geimpfte, die nicht in Pflegeheimen wohnen, aber schon das Alter von 80 Jahren überschritten haben.

Neue Impfstoff-Dosen in zweiter Januarwoche

Am Montag werden die Impfzentren und Krankenhäuser im Land weiter mit Impfstoff ausgestattet, teilte das Gesundheitsministerium NDR 1 Radio MV mit. Am 11. Januar sollen dann noch einmal 15.000 Impfdosen vom Hersteller Biontec nach Mecklenburg-Vorpommern geliefert werden. Anders als in anderen Bundesländern ist hier laut Ministerium bis dahin genug Impfstoff vorhanden, um die geplanten Impfungen weiter durchzuführen. Von Montag an erhalten Menschen über 80 Jahre per Brief Informationen über die bei ihnen geplante Impfung. Das Schreiben enthält eine Telefonnummer, unter der dann Impftermine vereinbart werden können.

