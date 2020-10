Caffier: Keine Polizeikontrollen bei Reiseverkehr nach MV Stand: 09.10.2020 11:37 Uhr Die Einhaltung der Bestimmungen für Gäste aus Corona-Risikogebieten soll in den Unterkünften erfolgen. Das Innenministerium in MV plant keine Polizeikontrollen an der Landesgrenze.

Das Innenministerium von Mecklenburg-Vorpommern plant mit Blick auf die scharfen Einreiseregeln für Menschen aus Corona-Risikogebieten keine Polizeikontrollen. In den jeweiligen Unterkünften sei zu überprüfen, ob Feriengäste aus Risikogebieten wie etwa Berlin den geforderten negativen Corona-Test vorweisen können, teilte Innenminister Lorenz Caffier (CDU) mit. Dort sei auch dafür Sorge zu tragen, dass die vorgeschriebene Quarantäne eingehalten wird. "Das setzt keine Grenzkontrollen voraus", so Caffier.

Zahlreiche Kontrollen zu Beginn der Pandemie

Zu Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr, als Mecklenburg-Vorpommern ein weitgehendes Einreiseverbot für Touristen erlassen hatte, waren an den Landesgrenzen und auf Zufahrtsstraßen zu Tourismusorten vielfach Verkehrsteilnehmer kontrolliert worden. Tausende Menschen waren an der Landesgrenze abgewiesen worden.

Touristiker: Viele Berliner werden zu Hause bleiben

Zum Beginn der Herbstferien in Berlin hatte die Tourismusbranche in Mecklenburg-Vorpommern eigentlich mit zahlreichen Gästen aus der Bundeshauptstadt gerechnet. Aufgrund der scharfen Einreiseregeln für Gäste Hotspots - ein negativer Corona-Test gefolgt von einer bis zu 14-tägigen Quarantäne, die durch einen zweiten negativen Test nach fünf bis sieben Tagen verkürzt werden kann - befürchtet die Tourismuswirtschaft im Nordosten, dass viele Urlauber aus Risikogebieten von vornherein zu Hause bleiben. Unter den Urlaubsgästen im Herbst machen Berliner in der Regel bis zu einem Drittel der Gesamturlauber aus.

