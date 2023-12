Bützow: Stadtvertretung stimmt über Flüchtlingsheim-Standort ab Stand: 11.12.2023 21:03 Uhr Soll die Stadt Bützow dem Landkreis Rostock eine Fläche für den Bau einer Flüchtlingsunterkunft überlassen? Der Bürgerentscheid dazu war vor vier Wochen gescheitert. Am Abend stimmen nun die Stadtvertreter darüber ab.

Weil es beim Bürgerentscheid zu wenig Ja- oder Nein-Stimmen gab, muss nun die Stadtvertretung Bützow entscheiden, ob die Stadt dem Landkreis eine städtische Fläche überlassen soll. Für "Ja" stimmten aber nur knapp 1.200, dagegen weniger als 1.400 Menschen.

Landrat will so oder so in Bützow bauen

Die Nein-Stimmen entsprachen nicht einem Viertel der Wahlberechtigten. Das allerdings wäre notwendig gewesen, um die Entscheidung zu fällen. Landrat Sebastian Constien (SPD) hatte in der vergangenen Woche noch einmal bekräftigt, dass der Kreis bei einem Nein der Stadtvertreter, eine Unterkunft für Geflüchtete auf der kreiseigenen Fläche neben dem Schulcampus baut.

Bürgermeister wirbt für städtische Fläche

Bützows Bürgermeister Christian Grüschow (parteilos) hatte ursprünglich dafür geworben, dem Kreis eine städtische Fläche in geeigneterer Lage zu überlassen. Doch Grüschow übt auch Kritik am Vorgehen des Landrates. Es sei unklar, ob der Kreis tatsächlich auf den Bau einer Unterkunft am Schulstandort verzichtet, wenn er auch auf einer städtischen Fläche bauen darf.

