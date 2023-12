Stand: 04.12.2023 12:45 Uhr Bützow: Hakenkreuze an Häuser gesprüht - Zeugen gesucht

Unbekannte haben in der Bützower Innenstadt (Landkreis Rostock) mit Sprühfarbe mehrere Häuserfassaden mit Hakenkreuzen beschmiert. Wie die Polizei heute mitteilte, ereigneten sich die Vorfälle in der Nacht von Donnerstag zu Freitag der vergangenen Woche. Die Entfernung der verfassungsfeindlichen Symbole sei veranlasst worden. Der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Rostock hat Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen in der Bützower Innenstadt gemacht haben.

