Bützow: Einbruch in Wohnmobil

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch in Bützow (Landkreis Rostock) Teile eines Wohnmobils gestohlen. Das hat die Polizei Güstrow am Donnerstag mitgeteilt. Das Wohnmobil eines 56-Jährigen stand bei einem Autohaus. Die Diebe schlugen eine Seitenscheibe ein und entwendeten Sitze, Bordcomputer und persönliche Gegenstände. Schaden: mindestens 8.000 Euro.

