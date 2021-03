"Bürgertest": 135 Schnelltestzentren in MV Stand: 24.03.2021 11:00 Uhr Das Gesundheitsministerium in Schwerin hat auf seinen Internetseiten eine Karte mit Testzentren für den sogenannten Bürgertest veröffentlicht. MVs Gesundheitsminister Glawe wünscht sich ein dichteres Netz.

Einmal in der Woche kann sich jeder Bürger in Deutschland kostenlos auf das Corona-Virus testen lassen. Eine Übersicht über die zurzeit verfügbaren 135 Schnelltestzentren in Mecklenburg-Vorpommern bietet jetzt das Gesundheitsministerium auf seinen Internetseiten an. Die Karte wird nach Angaben des Ministeriums ständig aktualisiert.

Glawe für weitere Zentren

Derzeit bieten nach Angaben des Gesundheitsministeriums 16 kommunale Einrichtungen und 106 Apotheken die so genannten Bürgertests an. Dabei werden die kommunalen Testzentren von Hilfsorganisationen wie dem DRK, der Johanniter Unfallhilfe oder den Maltesern unterstützt. Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) appelliert an die Kommunen, weitere Zentren einzurichten. "Es muss alles getan werden, damit das Netz noch dichter wird", sagt Glawe. Auch an den Kliniken in Stralsund, Schwerin, Greifswald und Rostock gibt es Testzentren. Spezielle Zentren für Grenzpendler sind in Ahlbeck auf Usedom und in Linken eingerichtet.

Weitere Informationen "Mein Fehler" - Kanzlerin kippt "Oster-Lockdown"-Beschluss Gründonnerstag und Karsamstag werden doch keine "Ruhetage", wie Kanzlerin Merkel bekannt gab. Aufwand und Nutzen stünden in keinem vernünftigen Verhältnis. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 24.03.2021 | 12:00 Uhr