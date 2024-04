Stand: 14.04.2024 12:47 Uhr Britische Militärkonvois ziehen durch Mecklenburg-Vorpommern

Erneut werden auf den Straßen in Mecklenburg-Vorpommern größere Militärverbände unterwegs sein. Diesmal sind es in erster Linie britische Soldaten mit rund 1.000 Fahrzeugen. In mehreren, zeitversetzt fahrenden Gruppen werden die Transporte vor allem auf Autobahnen und Bundesstraßen unterwegs sein. In knapp zwei Wochen sollen die letzten Fahrzeuge die deutsch-polnische Grenze in Mecklenburg-Vorpommern überqueren. Die Transporte sind Teil der NATO-Übung "Steadfast Defender" - Standhafter Verteidiger.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 14.04.2024 | 13:00 Uhr