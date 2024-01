Brand in Pflegeeinrichtung in Schwerin: Zwei Menschen schwer verletzt Stand: 14.01.2024 14:38 Uhr In Schwerin hat es in einer Pflegeeinrichtung gebrannt. Um kurz nach 8 Uhr heute Morgen war das Feuer in der Wohnung einer Betreuerin ausgebrochen.

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an, auch Rettungshubschrauber kamen zum Einsatz. Die Bewohner wurden in Sicherheit gebracht und kamen erst mal im Bürgerzentrum "Campus am Turm" unter.

17 Menschen mussten medizinisch versorgt werden

Nach bisherigen Erkenntnissen mussten 17 Menschen medizinisch betreut werden, unter anderem, weil sie Rauchgase eingeatmet haben. Sechs Menschen kamen in ein Krankenhaus. Zwei wurden schwer verletzt. Eine Person wurde mit schweren Brandverletzungen nach Hamburg gebracht.Eine weitere Person habe eine schwere Rauchgasvergiftung erlitten, so die Polizei

Brandursache noch nicht geklärt

Das Feuer ist in der Wohnung einer Pflegerin ausgebrochen, so die Polizei gegenüber NDR 1 Radio MV. Sie hatte erst selbst versucht den Brand zu löschen, allerdings ohne Erfolg. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, muss jetzt ein Brandursachenermittler klären. Auch die Schadenshöhe ist bisher unklar, geht aber wohl in die Zehntausende, so ein Polizeisprecher. Das Erdgeschoss des Pflegeheims ist vorerst nicht mehr bewohnbar, die vier Etagen darüber sind aber nicht betroffen. Dort kommen dann auch die Bewohner unter, die ihr Zimmer im Erdgeschoss hatten.

