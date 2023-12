Bützow: Brand in Lagerhalle verursacht 300.000 Euro Schaden Ein Feuer in einer Lagerhalle in Bützow hat einen Schaden von etwa 300.000 Euro verursacht. Laut Polizei war das Feuer kurz vor Mitternacht in der Halle einer Spedition im Vierburgweg ausgebrochen.

Am Freitagabend kam es zum Brand einer Lagerhalle in Bützow (Landkreis Rostock). Nach ersten Erkenntnissen brannte ein in der Halle abgestellter Transporter, wobei das Feuer in der Folge auf das Gebäude übergriff. Das Feuer verursachte einen Schaden von etwa 300.000 Euro. In der Halle einer Bützower Spedition befanden sich neben einem Büro und einer Werkstatt Fahrzeuge und gelagerte Autoteile, wie die Polizei mitteilt.

Löscheinsatz beendet

Nach mehr als vie Stunden konnten die 64 Feuerwehrmänner und Frauen von umliegenden Wehren die erfolgreichen Löscharbeiten beenden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Kriminalpolizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.