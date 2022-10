Stand: 08.10.2022 18:01 Uhr Brand in Ludwigsluster Krankenhaus: Drei Stationen evakuiert

In Ludwigslust ist es am Sonnabendnachmittag zu einem Brand im Helene von Bülow-Krankenhaus gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilte, war das Feuer in einem Technikraum ausgebrochen. Wegen der starken Rauchentwicklung sind drei Stationen kurzzeitig evakuiert worden, die betroffenen Patienten kamen auf anderen Stationen unter. Der Brand ist inzwischen gelöscht, der Einsatz läuft aber noch. Wie es zu dem Feuer kam und wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 08.10.2022 | 18:00 Uhr