Brand in Ludwigslust: Dreijähriger kommt schwer verletzt ins Krankenhaus Stand: 29.01.2024 06:42 Uhr Bei einem Brand im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Ludwigslust sind am Morgen vier Menschen verletzt worden, darunter zwei Kleinkinder.

In der Nacht kam es in Ludwigslust zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus. Bei dem Brand sind mehrere Mitglieder einer Familie verletzt worden, darunter ein Dreijähriger schwer. Das Feuer war in der Nacht zum Montag im Dachgeschoss ausgebrochen, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Die 24-jährige Mutter und die zweijährige Tochter erlitten eine Rauchgasvergiftung. Der 30-jährige Vater trug leichte Verbrennungen davongetragen, der dreijährige Sohn schwere. Vater und Sohn wurden zur Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in ein Lübecker Krankenhaus geflogen.

Sachschaden von 200.000 Euro

Zur Brandbekämpfung waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Ludwigslust, Techentin, Hornkaten, Neustadt-Glewe, Grabow und Kummer mit 64 Einsatzkräfte im Einsatz. Eine Brandursache sei noch nicht bekannt. Das Mehrfamilienhaus sei vorerst nicht mehr bewohnbar. Die verbliebenen acht Hausbewohner mussten anderweitig untergebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 200.000 Euro.

