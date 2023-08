Lagerhalle bei Parchim steht in Flammen - Brandstiftung vermutet

Stand: 27.08.2023 07:10 Uhr

In Domsühl bei Parchim steht eine landwirtschaftliche Lagerhalle in voller Ausdehnung in Flammen. Laut Polizei und Feuerwehr ist darin Stroh gelagert.