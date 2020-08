Stand: 11.08.2020 19:41 Uhr - NDR 1 Radio MV

Boltenhagen: Schwimmer beim Baden vermisst

In der Ostsee vor Boltenhagen (Landkreis Nordwestmecklenburg) haben Einsatzkräfte am Dienstag nach einer vermissten Person gesucht. Gegen 14:30 Uhr hatten Mitarbeiter der DLRG den Schwimmer auf Höhe der weißen Bojen aus den Augen verloren, wie es hieß. Auch die Seenotretter (DGzRS), Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Boltenhagen und Polizeikollegen aus Wismar waren an der Suche beteiligt. Sie wurde am Dienstagabend ergebnislos abgebrochen.

Hubschrauber im Einsatz

Außerdem waren am Nachmittag zwei Hubschrauber im Einsatz. Die Seebrücke und der Strand wurden gesperrt. Möglich ist auch, dass der Schwimmer selbst wieder an das Ufer zurück geschwommen ist. Der Strand wurde nach Hinweisen auf die vermisste Person abgesucht, aber es wurde nichts gefunden. Meldungen über vermisste Personen liegen laut Polizei derzeit nicht vor.

Das Ostseebad Boltenhagen verfügt über einen der beliebtesten Badestrände im Westen Mecklenburgs. Wegen des hochsommerlichen Wetters erlebt er derzeit besonders großen Zulauf. An Wochenenden tummeln sich dort bis zu 20.000 Badegäste täglich.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 11.08.2020 | 17:30 Uhr