Stand: 24.09.2020 11:33 Uhr - NDR 1 Radio MV

Boizenburg: Corona-Fall in Tagespflege

In einer Tagespflege-Einrichtung in Boizenburg (Kreis Ludwigslust-Parchim) ist ein Senior positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nach Angaben des Landkreises wurden deshalb vorsorglich 13 Tagesgäste und vier Mitarbeiter der Tagespflege in Quarantäne geschickt. Die Kontaktpersonen sollen nun getestet werden. Am Mittwoch waren landesweit sieben neue Infektionen gezählt worden. | 24.09.2020 11:32