Bilanz nach Busunfall auf A24: Drei Verletzte

Bei dem Busunfall auf der A24 bei Wöbbelin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) haben sich am Sonnabend insgesamt drei Menschen verletzt. Der Fernbus war am Morgen von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Vorsorglich waren alle 30 Reisenden in Krankenhäuser der Region gebracht und untersucht worden. Viele von ihnen sprechen kaum Deutsch oder Englisch. Sie kommen aus neun verschiedenen Nationen, überwiegend aus Osteuropa und Asien. 18 Fahrgäste konnten die Kliniken unmittelbar nach dem Check wieder verlassen.

VIDEO: A24: Fernbus kommt von Fahrbahn ab und kippt um (2 Min)

Mehr als 100 Rettungskräfte im Einsatz

Wie ein Sprecher des Unternehmens Flixbus mitteilte, reisten die Fahrgäste per Zug nach Hamburg weiter. Die Kosten für die Tickets und das Taxi zum Bahnhof trägt das Bus-Unternehmen. Laut ersten Erkenntnissen der Polizei kommt ein Sekundenschlaf des Fahrers als mögliche Unfallursache in Frage. Mehr als 100 Rettungskräfte von sechs Freiwilligen Feuerwehren aus der Region sowie Polizisten waren vor Ort im Einsatz.

Hubschrauber wurden nicht gebraucht

Als die Lage noch etwas unklarer war, hatten sich drei Rettungshubschrauber auf den Weg zur Unfallstelle gemacht. Diese konnten aber wieder umkehren und zu ihren Stützpunkten zurückfliegen.

