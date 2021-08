Stand: 30.08.2021 07:28 Uhr Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall in Neubrandenburg

Bei einer Kollision in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ) sind am Sonntagabend drei Menschen verletzt worden. Ein 34-Jähriger hatte in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Wagen kam von der Straße ab und stieß im Gegenverkehr mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Laut Polizei ergab der Atemalkoholtest des Unfallverursachers einen Wert von 1,98 Promille. | 30.08.2021 07:30