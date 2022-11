Reizgas an Güstrower Schule versprüht - 80 Kinder betroffen Stand: 10.11.2022 13:34 Uhr An einer Schule in Güstrow ist am Donnerstagvormittag Reizgas versprüht worden. Mehr als 80 Schülerinnen und Schüler klagten danach über gesundheitliche Beschwerden.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte ein Schüler in der Hofpause gegen 9 Uhr im Gebäude der Schule am Inselsee in Güstrow Reizgas versprüht. Als die anderen Schülerinnen und Schüler von der Hofpause wieder zurück ins Gebäude wollten, klagten viele über Atemwegsbeschwerden und Reizhusten, einige Schüler und Schülerinnen mussten den Angaben zufolge medizinisch betreut werden. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz.

Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Die Schule wurde zwischenzeitlich evakuiert und der Unterricht nach dem Vorfall abgebrochen worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers vor Ort wurden mehrere Kinder von ihren Eltern abgeholt. Wie die Polizei auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, ist der Einsatz mittlerweile beendet. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen Unbekannt. Sie hat zahlreiche Betroffene vernommen - aber bislang keinen Tatverdächtigen.

