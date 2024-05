Stand: 03.05.2024 15:56 Uhr Bergen: Polizei beendet Streit zwischen fünf Schülerinnen

In Bergen auf Rügen hat die Polizei am Donnerstag einen Streit zwischen fünf Mädchen im Alter zwischen 13 und 15 Jahren beendet. Sie hatten sich nach Angaben der Polizei untereinander des Mobbings bezichtigt. Während des Streits soll eines der Mädchen ein anderes niedergeschlagen haben. Als die Schülerin am Boden lag, sei sie von den anderen getreten worden, hieß es. Die 14-jährige kam mit Schmerzen ins Krankenhaus. Während des Einsatzes vor der Schule wurde außerdem der Polizeiwagen mit einem Schmähspruch beschmiert.

