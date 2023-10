Stand: 07.10.2023 09:51 Uhr Bergen: Drei Jugendliche bei Wohnungsbrand verletzt

Drei Jugendliche sind bei einem Wohnungsbrand in Bergen auf Rügen (Landkreis Vorpommern-Rügen) verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer am Freitag im oberen Stockwerk eines Reihenhauses aus. Das Feuer sei nach ersten Erkenntnissen durch das Herumspielen mit einem Feuerzeug ausgelöst worden. Rettungskräfte brachten die Jugendlichen im Alter von 15 und 16 Jahren mit leichten Brandverletzungen ins Krankenhaus. Es entstand ein Schaden von etwa 75 000 Euro. Die Wohnung, in der das Feuer ausbrach, sei unbewohnbar, so die Polizei.

