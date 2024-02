Stand: 20.02.2024 06:12 Uhr Bei Stralsund: Schwerer Unfall auf der A20

Bei einem Unfall auf der A20 sind am Montag zwei Menschen schwer und einer leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, waren zwei Autos zwischen den Anschlusstellen Stralsund und Grimmen Ost frontal zusammengestoßen. Warum eines der beiden Fahrzeuge in der falschen Richtung unterwegs war, ist noch unklar. Die Ermittlungen dauern an. Es entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Lübeck für etwa vier Stunden voll gesperrt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 20.02.2024 | 06:30 Uhr