Stand: 16.03.2024 16:51 Uhr Bei Sassnitz: Polizei beendet Aktion der Letzten Generation

In der Nähe des Rügener Terminals für Flüssigerdgas hat die Polizei am Sonnabend eine Aktion der Gruppe Letzte Generation beendet. Über mehrere Stunden hatten rund 30 Menschen eine Fahrtrichtung einer Zufahrtsstraße mit einer Sitzblockade versperrt. Der Großteil der Teilnehmenden sei von Beamten schließlich von der Straße getragen worden, sagte eine Polizeisprecherin. Ein Teil der Gruppe habe die Straße freiwillig verlassen. Weil die Gruppe kein Ende der Aktion benennen wollte, hatte die Versammlungsbehörde die Demonstration nach Polizeiangaben zuvor für beendet erklärt. In der Zwischenzeit hatten Einsatzkräfte Versuche von Teilnehmenden verhindert, dort Zelte aufzubauen. Nach dem Ende der Aktion auf der Straße sammelten sich etwa 25 Menschen auf einem Grünstreifen in der Nähe. Die Polizei war weiter vor Ort.

