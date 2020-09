Stand: 11.09.2020 13:00 Uhr - NDR 1 Radio MV

Bauernverband MV: Kurreck erneut zum Präsidenten gewählt

Detlef Kurreck bleibt weitere vier Jahre Präsident des Bauernverbandes Mecklenburg-Vorpommern. Etwa 130 Delegierte haben den amtierenden Verbandschef heute in Linstow (Landkreis Rostock) wieder gewählt. Der 61-jährige Landwirt aus Körchow (Landkreis Rostock) ist seit 2016 im Amt. Heike Müller, Manfred Leberecht und Sabine Firnhaber wurden zugleich als Vizepräsidenten gewählt.

Dialog mit Gesellschaft

Mit Firnhaber gehört damit erstmals eine Landwirtin im Nebenerwerb zur Verbandsspitze. Die 43-Jährige ist im Hauptberuf als Hufpflegerin im Einsatz und betreibt zusätzlich eine Schäferei in Banzkow bei Schwerin (Landkreis Ludwigslust-Parchim). Rund die Hälfte aller 4.000 Agrarunternehmen in Mecklenburg-Vorpommern wirtschaftet im Nebenerwerb. Der wiedergewählte Verbandschef Kurrekt würdigte deren Engagement in der Initiative "Land schafft Verbindung". Außerdem verständigten sich die Delegierten in Linstow darauf, den Dialog mit der Politik und den Verbrauchern zu intensivieren.

Bauerntag ohne Öffentlichkeit

Der Bauerntag findet eigentlich im Rahmen der Landwirtschaftsmesse MELA in Mühlengeez statt. Doch diese fällt in diesem Jahr Corona-bedingt aus. Auch der Bauerntag in Linstow findet unter verschärften Auflagen statt. Unter anderem ist er nicht öffentlich und findet mit weniger Teilnehmern statt.

