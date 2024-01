Bauernproteste in MV: Blockaden auf Autobahnbrücken

Stand: 31.01.2024 06:20 Uhr

Die Landwirte in Mecklenburg-Vorpommern setzen ihre Proteste fort. Landesweit sollen am Morgen an rund 20 Standorten Traktoren Straßen oberhalb der Autobahnen 19 und 20 versperren.