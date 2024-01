Bauernproteste in MV: Mahnwachen auf Autobahnbrücken am Morgen Stand: 31.01.2024 09:00 Uhr Die Landwirte in Mecklenburg-Vorpommern setzen ihre Proteste fort. Am Morgen waren einzelne Autobahnbrücken und Anschlussstellen im Land versperrt. Am Nachmittag sind Aktionen auf der B105 und in Stralsund geplant.

Die Landwirte in Mecklenburg-Vorpommern protestieren heute erneut gegen die geplanten Kürzungen. Am Morgen haben sich mehrere Bauern zu Mahnwachen an Brücken und Anschlussstellen der Autobahnen 19 und 20 versammelt. Laut Polizei kam es zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen.

Auch Aktionen auf B105 und in Stralsund

Ab 18 Uhr soll außerdem ein Traktorkorso durch Stralsund fahren und in Nordvorpommern werden Landwirte entlang der Bundesstraße 105 stark präsent sein. Aufgerufen zu den Protesten hatte der Bauernverband des Landes.

Kritik an Kürzungen

Hintergrund sind die laufenden Haushaltsberatungen im Bundestag. Die Landwirte kritisieren vor allem die geplante Streichung von Agrardieselsubventionen und die überbordende Bürokratie. Aufgerufen zu den Protesten hatte der Bauernverband des Landes.

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 31.01.2024 | 09:00 Uhr