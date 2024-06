Stand: 29.06.2024 10:06 Uhr Barth feiert das 196. Kinderfest

Es ist das älteste und größte Kinderfest in Mecklenburg-Vorpommern. Mit nur wenigen Unterbrechungen wird es seit 1828 gefeiert. Fast 500 Kinder kämpfen dabei in verschiedenen Wettbewerben um die Königswürde. Nach dem traditionellen Wecken um 7 Uhr durch die Spielleute gibt es diverse Spiele und Mitmachaktionen in den Barther Anlagen. Am Nachmittag wird das neue Königspaar auf der Freilichtbühne präsentiert. Für die passende Musik sorgt dabei unter anderem Singer Songwriter ÖXL. Der NDR präsentiert das Fest und Moderator Patrick Ortelführt durchs Programm. Außerdem ist der NDR Dialogbus in Barth. Dort können Hörer und Zuschauer ihre Meinung sagen, Fragen stellen und sich darüber austauschen, welche Themen sie bewegen.

