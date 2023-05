Stand: 14.05.2023 17:56 Uhr Bahn: Regionalverkehr in MV verkehrt weitgehend planmäßig

Trotz des abgesagten Warnstreiks der Eisenbahngewerkschaft EVG müssen Bahnreisende vorerst mit Beeinträchtigungen rechnen. Nach Angaben der Deutschen Bahn sollen am Montag etwa zwei Drittel der geplanten Fernverkehrszüge wieder fahren. Von Dienstag an sollen dann alle ICE- und IC-Züge wieder wie geplant unterwegs sein. Der Regionalverkehr in MV wird nach Auskunft der Bahn am Montag weitgehend planmäßig verkehren. Der 50-stündige Warnstreik sollte eigentlich Sonntagabend beginnen - nach einem gerichtlichen Vergleich mit der Bahn setzte die EVG den Ausstand jedoch vorerst aus.

