Bäderregelung MV: An diesen Orten dürfen Läden sonntags öffnen Stand: 13.03.2025 12:42 Uhr Einzelhändler in touristischen Orten und in den Welterbe-Städten in Mecklenburg-Vorpommern können nun an mehr Sonn- und Feiertagen öffnen als bisher. Damit gleicht das Land die Sonntagsöffnungszeiten an die von Schleswig-Holstein an.

Die bisherige Bäderregelung in Mecklenburg-Vorpommern wurde erweitert und an die Sonntagsöffnungszeiten von Schleswig-Holstein angeglichen.

Damit können viele Geschäfte in den touristischen Hotspots des Nordostens an Sonn- und Feiertagen öffnen. Die Saison beginnt 2025 am 15. März - und damit vier Wochen früher als in der bisherigen Bäderregelung. Geschäfte in Urlaubsorten und Welterbe-Städten in Mecklenburg-Vorpommern dürfen künftig auch in den Wochen um Weihnachten und Silvester an Sonn- und Feiertagen öffnen.

Diese Regeln gelten für die neue Öffnungszeiten-Verordnung MV

Die Bäderverkaufsordnung Mecklenburg-Vorpommern, wie die Bäderregelung offiziell heißt, erlaubt erweiterte Ladenöffnungszeiten, die nicht dem Öffnungszeitengesetzes unterliegen. Für 76 ausgewählte Orte und Ortsteile, zu denen Kur- und Erholungsorte, Weltkulturerbestädte und anerkannte Ausflugsorte mit besonders viel Fremdenverkehr gehören, gelten Sonderöffnungszeiten.

Vom 15. März bis zum 31. Oktober und vom 17. Dezember bis 8. Januar dürfen Läden mit Waren des täglichen Bedarfs an Sonn- und Feiertagen zwischen 11.30 Uhr und 19 Uhr für sechs Stunden öffnen. Ausnahme ist der Ostersonntag, an dem nur zwischen 14 und 18.30 Uhr geöffnet sein darf. Am 1. Mai dürfen nur der Inhaber oder die Inhaberin sowie deren Angehörige im Laden stehen. An Karfreitag und am ersten Weihnachtsfeiertag müssen die Läden geschlossen bleiben.

Diese Läden dürfen Sonn- und Feiertags öffnen

Zu den Geschäften mit "Waren des täglichen Ge- und Verbrauchs" gehören beispielsweise Supermärkte, die Nahrungs- und Genussmittel verkaufen, Zeitschriftenläden, Geschäfte für Sportausrüstung und Spielwaren, Bekleidung und Lederwaren, Drogerien, Läden für Schmuck, Bilder, und Kunstgewerbe, Briefmarken, Geschenkartikel sowie Verkaufsstände auf Märkten. Ausgeschlossen sind Baumärkte, Möbelhäuser, Autohäuser und Elektrofachmärkte.

In diesen Orten dürfen Geschäfte in MV Sonn- und Feiertags öffnen

Schwerin

Trotz des Welterbestatus und ist die Landeshauptstadt nicht in die Liste der anerkannten Orte aufgenommen worden. Demnach gelten die erweiterten Sonn- und Feiertagsöffnungszeiten nicht in der Landeshauptstadt Schwerin.

Hanse- und Universitätsstadt Rostock



Ortsteil Diedrichshagen

Ortsteil Markgrafenheide

Ortsteil Warnemünde

Landkreis Rostock



Bad Doberan

Graal-Müritz

Kühlungsborn

Nienhagen

Rerik

Rövershagen (Purkshof)

Krakow am See

Mecklenburgische Seenplatte



Bollewick (Dudel 1)

Feldberger Seenlandschaft (Ortsteil Feldberg)

Klink (Hafenstraße)

Mirow (Ortsteil Granzow, Ortsteil Mirow)

Wesenberg (Ortsteil Klein Quassow, Ortsteil Wesenberg)

Göhren-Lebbin (Ortsteil Göhren-Lebbin)

Malchow

Rechlin (Ortsteil Boeck, Ortsteil Rechlin)

Röbe/Müritz

Waren (Müritz)

Wustrow (Orstteil Canow, Ortsteil Wustrow)

Vorpommern-Rügen



Ahrenshoop (Ortsteil Ahrenshoop, Ortsteil Althagen, Ortsteil Niehagen)

Bad Sülze

Born auf dem Darß

Dierhagen (Ortsteil Dierhagen, Ortsteil Dierhagen-Strand)

Prerow

Rambin auf Rügen (Hauptstraße 2a)

Hansestadt Stralsund (-historische Altstadt im Bereich Klosterstraße, Am Langen Wall, Am Fischmarkt, Seestraße, Ippenkai, Verbindung zwischen Sundpromenade und Nordmole, Seestraße bis Ecke Fährwall, Olof-Palme-Platz, Knieperwall, Frankenwall, Frankendamm bis Ecke Frankenhof, Frankenhof im rechten Winkel zum Frankendamm)

Wieck auf dem Darß

Wustrow (Fischland)

Zingst

Zirkow (Binzer Straße)

Landkreis Nordwestmecklenburg



Ostseebad Boltenhagen

Insel Poel

Klütz und Ortsteil Wohlenberg

Hansestadt Wismar (historische Altstadt begrenzt durch Am Hafen, Wasserstraße, Bahnhofstraße, Dr.-Leber-Straße, Dahlmannstraße und Ulmenstraße, einschließlich Holzhafen)

Vorpommern-Greifswald



Gemeinde Ostseebad Heringsdorf

Karlshagen

Koserow (und Zum Erlebnisdorf)

Loddin (Ortsteil Kölpinsee)

Lubmin

Trassenheide

Ueckermünde (Zentrum: begrenzt durch Bundeswehrkrankenhaus, Töpferstraße, Ueckerdamm, Fluss Uecker, Neues und Altes Bollwerk, Wallstraße, Am Strand, Yachthafen)

Ückeritz

Zempin

Zinnowitz

Vorpommern-Rügen



Altenkirchen

Baabe

Binz

Breege

Dranske

Gager

Gingst

Glowe

Göhren

Insel Hiddensee

Lohme

Putbus (Ortsteil Putbus, Ortsteil Lauterbach)

Putgarden

Sagard

Sassnitz

Sellin

Thiessow

Wiek (Ortsteil Wiek)

Landkreis Ludwigslust-Parchim



Plau am See (Innenstadt innerhalb der Strandstraße, Mühlenstraße, Steinstraße, Große Burgstraße sowie die Lange Straße und die Quetziner Straße)

Verordnung gilt zunächst in anerkannten Orten

Von der neuen Regelung profitieren zunächst die anerkannten Orte, die bereits zuvor unter die Bäderregelung in MV fielen. Bis Februar 2026 gilt eine Übergangszeit, innerhalb derer das Wirtschaftsministerium erneut prüft, in welchen Orten das Tourismusaufkommen besonders hoch ist.

