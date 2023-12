Stand: 05.12.2023 10:40 Uhr Bad Doberan: "Energiegenossenschaft" gegründet

Die Bad Doberaner haben eine sogenannte "Energiegenossenschaft" gegründet. Darüber hat Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos) am Montagabend die Stadtvertretung informiert. Die Genossenschaft will dafür sorgen, dass in Bad Doberan selbst Energie erzeugt und von den Haushalten in der Stadt verbraucht wird. Die Stadtverwaltung bereitet derzeit Verträge vor, die es der Genossenschaft ermöglicht, auf den Dächern städtischer Immobilien Photovoltaikanlagen zu installieren. Die Investitionen wollen die Genossenschaftsmitglieder gemeinsam finanzieren und dann von einem günstigen Strompreis profitieren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 05.12.2023 | 09:40 Uhr