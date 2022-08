Bad Doberan: Auto fährt in Menschengruppe - Fünf Verletzte Stand: 21.08.2022 09:39 Uhr In der Nähe der alten Pferderennbahn bei Bad Doberan ist ein Auto am frühen Sonntagmorgen in eine Menschengruppe gefahren.

In den frühen Morgenstunden ist es am Sonntag in der Nähe von Bad Doberan (Kreis Rostock) zu einem schweren Unfall gekommen. Am Rande der alten Pferderennbahn fuhr ein Auto in eine Menschengruppe. Dadurch wurden fünf Menschen verletzt. Vier von ihnen wurden in teilweise kritischem Zustand in umliegende Krankenhäuser gebracht. Auf Fotos des Unfallwagens ist eine vollkommen zertrümmerte Windschutzscheibe zu erkennen.

Polizei: Eindeutig ein Unfall

Nach Angaben der Polizei ist die Unfallursache unklar. Sie betonte allerdings, dass es sich "eindeutig um einen Unfall" handele. Auf der Rennbahn fand eine Veranstaltung einer Bad Doberaner Diskothek statt und die Verunglückten waren gegen 3.45 Uhr dabei, das Veranstaltungsgelände zu verlassen. Die Unfallursache wird zurzeit mit der Unterstützung der Dekra ermittelt. Die Polizei machte vorerst auf Nachfrage keine weiteren Angaben zum Geschehen.

