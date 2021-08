Auto prallt gegen Straßenbahn-Strommast: Drei Verletzte Stand: 14.08.2021 14:23 Uhr Ein 77 Jahre alter Mann ist in der Südstadt in Rostock mit seinem Auto ins Gleisbett der Straßenbahn gerast und gegen einen Oberleitungsmast geprallt. Drei Insassen wurden verletzt - der Fahrer schwer.

Alle drei Verletzten kamen laut Polizei in ein Krankenhaus. Das Auto wurde aus den Gleisen geborgen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 35.000 Euro. Die Straße sowie die Straßenbahnlinie waren für mehrere Stunden gesperrt. Der Unfall ereignete sich am Freitagabend gegen 21:15 Uhr. Die genaue Ursache ist noch unklar.

