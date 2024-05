Auszeichnung für grüne Projekte in MV Stand: 07.05.2024 17:00 Uhr Die Norddeutsche Stiftung für Umwelt und Entwicklung (NUE) mit Sitz in Hamburg wurde im Jahr 1999 gegründet. Seitdem fördert sie aus den Erlösen der Bingo!-Umweltlotterie Vorhaben aus den Bereichen Natur, Umwelt und Internationale Entwicklung.

Den Umweltpreis der NUE-Stiftung erhielt der Rostocker Verein "Kultur und Bildung unterm Sternenzelt" (KuBuS e.V.). Die Initiative wurde für ihr kreatives Programm zur Vermeidung von Einwegmüll geehrt. Der Verein organisiert beispielsweise Müllsammelaktionen und richtet das jährliche Umweltkinderfest in der Hansestadt aus. Er unterstützt zudem die Initiative "plastikfreie Stadt", bei der bundesweit rund 400 Unternehmen mitmachen. "Eine wirkungsvolle Arbeit, die Hoffnung macht: eine nachhaltige Lebensweise ist möglich", würdigte Sibylle Gundert-Hock aus dem NUE-Stiftungsrat die Arbeit des Vereins.

Schwerin für ein sauberes Togo

Der Schweriner Verein "Couleurs Afrik" wurde mit dem Eine-Welt-Preis der Stiftung ausgezeichnet. Auch dessen Engagement wurde mit 5.000 Euro geehrt. Seit zehn Jahren lädt die deutsch-afrikanische Initiative zu einem Afrikatag in Schwerin ein. Sie versucht, Menschen zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Togo zu verbinden, um so für ein besseres Verständnis füreinander beizutragen. Zudem arbeitet "Couleurs Afrik" mit einer Partnerorganisation in Togo zusammen. Dort bauen sie ein Müllentsorgungs- und Recyclingsystems in der mit großen Umweltproblemen kämpfenden Stadt Sokodé auf. Der Verein unterstützt in Togo auch Frauen und Mütter mit einem genossenschaftlich betriebenen Garten. Sie produzieren Gemüse für die eigene Familie und für einen kleinen Nebenerwerb. "Zwei großartige Projekte, die sachgerecht und mit einer guten Zielrichtung arbeiten", lobte Stiftungsratsmitglied Andreas Flade die Arbeit des Vereins "Couleurs Afrik".

"Natur bewahren, Entwicklung fördern"

Das Motto der Norddeutschen Stiftung für Umwelt und Entwicklung ist "Natur bewahren, Entwicklung fördern". Seit ihrer Gründung 1999 wurden in Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern insgesamt etwa 5.400 Projekte mit über 50 Millionen Euro gefördert. Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) lobt das Engagement der NUE. Seinen Worten nach ist die Stiftung ein unverzichtbarer Dienstleister und Berater. Sie ermögliche eine Förderung auch solcher Initiativen, die nur über geringe Erfahrungen hinsichtlich Projektarbeit und Fördermittelbeantragungen verfügen. "Damit trägt die Stiftung mit dazu bei, dass die Regionen unseres Landes ihre Vielfalt besser sichtbar machen und bewahren können. Dafür bin ich sehr dankbar."

Fördermittel aus BINGO!-Umweltlotterie

Die NUE erhält und verteilt Fördermittel aus den Erlösen der Bingo!-Umweltlotterie in Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern. Fünf Prozent des Lospreises werden zur Förderung von Umweltprojekten eingesetzt. Allein für das Jahr 2023 kamen laut Lotto Mecklenburg-Vorpommern so über 2,2 Millionen Euro für regionale Projekte zusammen.

Grüne Projekte für MV

Mehrmals im Jahr kommt die Norddeutsche Stiftung für Umwelt und Entwicklung zusammen und entscheidet über Förderanträge. So hat beispielsweise der Förderverein der Evangelischen Schule Schönberg 5.000 Euro erhalten, um ein Grünes Klassenzimmer errichten zu können, als Lernort im Freien für einen projektorientierten Unterricht. Der Förderverein für Naturschutzarbeit Uecker-Randow-Region wurde mit 7.000 Euro gefördert. In Kooperation mit der Vogelwarte der Universität Greifswald will er das Brutverhalten der Lachmöwe auf der Insel Riether Werder untersuchen. Mithilfe von 4.390 Euro konnte die Initiative "Ziegendorfs aktive Bürger" einen Friesenwall anlegen, der Reptilien, Insekten und anderen Kleinstlebewesen Lebensraum bietet.

