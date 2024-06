Stand: 29.06.2024 09:00 Uhr Ausgezeichnete Naturgärten in MV beim "Tag der offenen Gartentür"

Ausgezeichnete Naturgärten in Mecklenburg-Vorpommern öffnen an diesem Wochenende wieder ihre Pforten. Insgesamt machen 66 Hobbygärtnerinnen und -gärtner im Land mit. Naturgärten verzichten auf chemisch-synthetische Pestizide und Pflanzendünger. Alle Gärten sind individuell gestaltet und zeigen, wie sich Ökologie und Ästhetik in der Praxis miteinander verbinden lassen. Zu finden sind in den kleinen Oasen neben Trocken- und Feuchtbiotopen auch üppige Staudenbeete und Blumenwiesen. Mit dabei sind der Märchengarten in Grammentin bei Stavenhagen, der Künstler- und Naturgarten in Lüttenort auf der Insel Usedom und der Naturnahe Stadtgarten in Gadebusch. Der "Tag der offenen Gartentür" ist eine Aktion im Rahmen des Projekts "Natur im Garten MV". Träger für das Projekt ist der Verein Landschaftspflegeverband "Mecklenburger Endmoräne" in Neu Schloen bei Waren.

