Auftakt der Abschiedstour: Peter Maffay rockt Rostock Stand: 22.06.2024 13:01 Uhr Auf einer Harley knatterte Peter Maffay auf die Bühne. Der strömende Regen war ihm und den Fans völlig egal. Im ausverkauften Ostseestadion wurden seine Hits begeistert mitgesungen und der Star hatte Tränen in den Augen.

Was für ein Abend: Rockstar Peter Maffay hat zum Auftakt seiner Deutschlandtour "We love Rock'n'Roll" 27.000 Menschen im ausverkauften Ostseestadion begeistert. Der 74-Jährige brauste am Freitagabend mit einer Harley-Davidson ins Stadion, bevor er 23 Hits aus seiner unglaublichen Karriere sang. Zum Beginn des Konzerts blickte er emotional zurück: "Mir ist das nicht immer gegenwärtig, aber mit etwas Abstand denke ich dann, was haben wir da angestellt? Ein halbes Jahrhundert", sagte er sichtlich gerührt.

Alle singen mit und auch Anastacia begeistert

Dass es lange wie aus Eimern goss, konnte die Stimmung unter den Maffay-Fans kaum trüben. Sie zeigten sich textsicher, sangen beim Best-Of-Programm begeistert mit. "Es war Sommer", "Eiszeit", "Über sieben Brücken musst du gehn" - Maffay spielte groß auf. Und mit US-Sängerin Anastacia hatte er stimmgewaltige Unterstützung dabei. Das Duett "Just You" zählte zu den Highlights des Abends. Im Juni 1986 durfte Deutschlands erfolgreichster Rock-Star übrigens erstmals in der DDR auftreten - in der Kongresshalle Rostock. Seine Erinnerungen an dieses Ereignis waren der Hintergrund für das Spektakel vom Freitagabend.

Frau, Kinder und als Special Guest Johannes Oerding

Ebenfalls im Ostseestadion: Maffays Frau Hendrikje und die gemeinsame fast fünfjährige Tochter Anouk mit pinken Ohrenschützern. Mit auf der Bühne stand Maffays 20-jähriger Sohn Yaris, der seinen Song "Abenteuer" präsentierte. Special Guest war Johannes Oerding. Als Überraschung betätigten sich Maffay und Oerding als "Postboten" für die Deutsche Postcode Lotterie. Sie spendet in jedem der zehn Tourorte 100.000 Euro, die Maffay an karitative Organisationen weiterreicht. In Mecklenburg-Vorpommern kommt das Geld den Tafeln zu Gute.

