Stand: 24.07.2023 15:00 Uhr Auf der Müritz: Fahrwassertonne wieder fest verankert

Die am Wochenende in der Müritz verschleppte grüne Fahrwassertonne liegt vor dem Stadthafen Waren wieder fest verankert. Fachleute vom Wasserstraßen- und Schiffahrtsamt hatten das Seezeichen zurückgebracht. Am Wochenende hatten Hausboot-Urlauber aus Sachsen die Tonne losgemacht und mehrere hundert Meter hinter sich her geschleppt. Bei der siebenköpfigen Besatzung des Hausbootes wurden Alkoholtests durchgeführt. Zusätzlich erfolgte beim Schiffsführer ein Drogenschnelltest. Gegen die 19 bis 20 Jahren alten Männer aus Sachsen wird nun wegen des vorsätzlichen gefährlichen Eingriffs in den Schiffsverkehr (§ 315 StGB) ermittelt.

