Archäologisches Landesmuseum zu teuer?

Die Planungen für das Archäologische Landesmuseum in Rostock sind ins Stocken geraten. Nach Informationen von NDR 1 Radio MV gibt es innerhalb der Landesregierung Diskussionen um die Kosten für den Neubau.

Land hatte ursprünglich 20 Millionen Euro zugesagt

Ursprünglich sollte das Archäologische Landesmuseum 20 Millionen Euro kosten. So viel Geld hatte die Landesregierung 2017 zugesagt. Zu dem Zeitpunkt sollte das Museum aber auch noch in das alte Schifffahrtsmuseum in Rostock einziehen. Inzwischen wurden diese Pläne verworfen, jetzt wird ein Neubau am Stadthafen favorisiert.

Schwierige Gründung am Warnowufer

Für einen Neubau reichen die bislang zugesagten 20 Millionen Euro offenbar nicht aus. Bereits in der Ausschreibung zum Architekturwettbewerb war von knapp 55 Millionen Euro die Rede - allerdings ohne die schwierige Gründung des Gebäudes direkt am Warnowufer. Inzwischen ist sogar die Rede von 70 bis sogar 100 Millionen - viel zu viel für Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und ihren Stellvertreter, Innenminister Lorenz Caffier (CDU).

Methling rechnet mit 80 Millionen Euro Kosten

Jetzt sollen sowohl im Finanz- als auch im Kultusministerium die Planungen überarbeitet werden. Bis wann, ist derzeit nicht klar. Rostocks Oberbürgermeister Roland Methling (parteilos) sagte der "Ostsee-Zeitung", er gehe von bis zu 80 Millionen Euro Baukosten aus - rund 25 Millionen davon wolle die Hansestadt beisteuern. Ursprünglich war geplant, dass das neue Archäologische Landesmuseum zur Bundesgartenschau 2025 im Rostocker Stadthafen eröffnet wird.

