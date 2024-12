Anzahl der schweren Arbeitsunfälle in MV gestiegen Stand: 30.12.2024 11:35 Uhr Für Arbeitsunfälle ist in Mecklenburg das LAGuS zuständig. Für dieses Jahr meldet die Landesbehörde mehr schwere Unfälle als im Vorjahr. Sieben Menschen kamen ums Leben.

69 besonders schwere und tödliche Arbeitsunfälle hat es in diesem Jahr in Mecklenburg-Vorpommern gegeben. Das sind acht mehr als im Vorjahr, teilte das Landesamtes für Gesundheit und Soziales (LAGuS) am Montag mit. Bis zum 16. Dezember sind dem LAGuS sechs tödliche Arbeitsunfälle von Arbeitnehmern sowie ein tödlicher Unfall eines Selbstständigen gemeldet worden.

Zwei tödliche Unfälle in der Dienstleistungsbranche

Im verarbeitenden Gewerbe kam es nach Angaben des LAGuS zu insgesamt 13 Unfällen mit 16 verletzten Personen. In der Dienstleistungsbranche waren es zwölf Unfälle. Zwei Menschen wurden dabei tödlich verletzt. Darunter ein 37-Jähriger, der im März in Lützow beim Installieren einer Solaranlage vom Dach stürzte und noch an der Unfallstelle verstarb.

41 besonders schwere Arbeitsunfälle mit Schwerverletzten

Bei insgesamt 41 besonders schwere Arbeitsunfällen gab es je einem Schwerverletzten. Unter anderem wurde ein 36-Jähriger im Postfachzentrum Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) von einem Rangierfahrzeug erfasst und erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Im Rostocker Überseehafen stürzte Mitte Dezember ein 55-Jähriger bei Dachdeckerarbeiten durch ein Hallendach und wurde schwer verletzt. Dazu kommen sechs Arbeitsunfällen mit je zwei besonders schwer Verletzten sowie 15 besonders schwere Wegeunfälle.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 30.12.2024 | 12:00 Uhr