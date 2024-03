Stand: 13.03.2024 18:32 Uhr Lützow: 37-Jähriger stirbt bei Arbeitsunfall

Am Mittwochnachmittag ist in Lützow (Landkreis Nordwestmecklenburg) ein 37-Jähriger bei seiner Arbeit tödlich verunfallt. Laut Polizei handelt es sich um den Chef einer Elektrofachfirma. Er habe gemeinsam mit einem Mitarbeiter Photovoltaikmodule auf einem Hallendach installiert und sei dabei auf ein Dachfenster aus nicht tragfähigem Kunststoff getreten. Das Fenster sei dann zerbrochen und der Mann mehrere Meter tief auf den Hallenboden gefallen. Er sei noch an der Unfallstelle verstorben. Die Kriminalpolizei hat gemeinsam mit dem für Arbeitsschutz zuständigen Landesamt für Gesundheit und Soziales Ermittlungen aufgenommen

