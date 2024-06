Stand: 05.06.2024 07:00 Uhr Neustrelitz: Lebensbedrohlicher Arbeitsunfall im Frachtzentrum

Am Dienstag ist ein Mann in Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) lebensbedrohlich verletzt worden. Der Arbeitsunfall ereignete sich auf dem Gelände des Postfrachtzentrums in Neustrelitz. Nach ersten Erkenntnissen war der 36-jährige Mitarbeiter in einem für Fußgänger gesperrten Bereich unterwegs und wurde dort von einem Rangierfahrzeug erfasst. Der Zustand des Mannes sei kritisch, er liege jetzt im Krankenhaus, so eine Polizeisprecherin. Der ebenfalls 36-jährige Fahrer des Rangierfahrzeuges erlitt einen Schock. Die Polizei ermittelt jetzt, ob alle arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen eingehalten wurden.

