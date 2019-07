Stand: 06.07.2019 12:35 Uhr

Anwohner bedanken sich bei Waldbrand-Helfern

Mit einem spontanen Dorffest haben sich am Freitagabend die Anwohner der kürzlich evakuierten Dörfer rund um den Waldbrand bei Lübtheen bei den Einsatzhelfern bedankt. Seit Sonnabend dürfen auch die Anwohner aus Alt Jabel in ihre Häuser zurückkehren. Das Deutsche Rote Kreuz unterstützt den Transport. Der Katastrophenalarm im Waldbrandgebiet bleibt noch bis Montag bestehen. Mit der Freigabe von Alt Jabel ist die letzte Evakuierung aufgehoben. Allerdings dürfen nur die 260 Einwohner die Zufahrtsstraßen nutzen. In die anderen drei evakuierten Orte - Trebs, Jessenitz-Werk und Volzrade - durften die Bewohner bereits am Mittwoch zurückkehren. Das Gebiet um den ehemaligen Truppenübungsplatz bei Lübtheen soll weiterhin großzügig umfahren werden, um die Einsatzkräfte nicht zu behindern.

Noch immer viele Glutnester im Wald

Seit Sonnabendmorgen sind erneut rund 2.000 Einsatzkräfte vor Ort. Mithilfe einer Wärmebildkamera orten sie noch immer viele Glutnester. Außerdem hat Wind erneut kleine Feuer entfacht. Die Flammen stellen aber keine Bedrohung mehr für die umliegenden Dörfer dar. Mit Bergepanzern hat die Bundeswehr breite Schneisen in den Wald geschlagen. Die Feuerwehr will so sicherstellen, dass sich die Humusschicht im Boden nicht wieder entzünden kann.

Bundeswehr zieht sich zurück

Der Katastrophenalarm in der Region soll noch bis Montagnachmittag aufrecht erhalten bleiben. Dann will Landrat Stefan Sternberg (SPD) das Gelände wieder an den Bundesforst, den Eigentümer, übergeben. Auch die Bundeswehr wird sich nach und nach zurückziehen. Bereits am Freitagabend haben die Löschhubschrauber ihren Einsatz beendet. Als Nächstes rücken die Bergepanzer ab. Mit einem Appell sollen die Soldaten offiziell aus Lübtheen verabschiedet werden.

Lübtheen: Feuer klingt ab, Glutnester bleiben Nordmagazin - 05.07.2019 19:30 Uhr Am sechsten Tag des Waldbrands bei Lübtheen sind die Einsatzkräfte zuversichtlich: Auch wenn es noch Hunderte Glutnester gibt, soll die Evakuierung von Alt Jabel bald enden.







Umweltminister Backhaus fordert Kompetenzzentrum für Waldbrände

Umweltminister Till Backhaus (SPD) hat die Einrichtung eines Kompetenzzentrums vorgeschlagen - als Konsequenz aus dem schweren Waldbrand. Backhaus bot an, dass Mecklenburg-Vorpommern dabei eigene technische und taktische Erfahrungen an andere Länder weitergibt und Lösungen anbietet. Außerdem brauche es bei künftigen Bränden auf munitionsbelasteten Flächen eine Spezialpanzertechnik, um vom Boden und aus der Luft löschen zu können. Eine solche Technologie zu entwickeln, sei Aufgabe des Staates.

Land will bei Brandbekämpfungstechnik aufrüsten

Als Reaktion auf den Waldbrand bei Lübtheen will Mecklenburg-Vorpommern bei der Brandbekämpfungstechnik massiv aufrüsten. Das Land werde acht Feuerlöschfahrzeuge bereitstellen, die speziell zur Bekämpfung von Waldbränden ausgerüstet sind. Das kündigte Innenstaatssekretär Thomas Lenz (CDU) an. Ein erstes Fahrzeug soll innerhalb von 14 Tagen bereitstehen und in Lübtheen stationiert werden. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat als Konsequenz des Waldbrandes bei Lübtheen eine "Nationale Einsatztruppe für Katastrophen" ins Gespräch gebracht. Sie schlug am Freitag einen Dreistufenplan für besseren Brandschutz und höhere Sicherheit auch rund um frühere Truppenübungsplätze vor. Außerdem will die Landesregierung munitionsbelastete Flächen im Land schneller räumen lassen. Schwesig zufolge hat der Bund für die Beräumung des Übungsplatzes bei Lübtheen 50 Millionen Euro eingeplant. Sie erwartet, dass diese Mittel schneller als geplant zum Einsatz gebracht werden.

Munitionsbelastete Flächen in MV

Die Landesforst in Mecklenburg-Vorpommern sei in weiten Teilen hochgradig munitionsbelastet, so Staatssekretär Lenz. Nur Brandenburg gelte als noch schwerer belastet. Entscheidend für die Absicherung in Zukunft sei die Bereinigung solcher Flächen. Derzeit werden bereits Pläne gemacht, wie künftig mit dem munitionsverseuchten Gelände umgegangen werden soll. Am Freitag werde beispielsweise ein Gebiet in Groß Laasch übergeben, das in den vergangenen fünf Monaten von etwa einer Tonne Munition im Boden befreit wurde. Dort hatte es im vergangenen Sommer ebenfalls tagelang gebrannt. Im Gebiet bei Lübtheen sei die Munitionsbelastung mit geschätzten 45 Tonnen Munition je Hektar jedoch deutlich höher. Schon jetzt stehe fest, dass nur Teile der Fläche bereinigt werden können. Hochbelastete Areale könnten durch Zäune und Sperrungen gesichert werden, hieß es.

