Stand: 30.05.2023 14:30 Uhr Anwohner bebaut unerlaubt Bahnstrecke in Blankenberg

Ein Fußgängerüberweg und ein Wasserturm am Bahnhof Blankenberg beschäftigen die Bundespolizei. Sie ermittelt gegen einen Anwohner, der die nicht genehmigten Baumaßnahmen vorgenommen haben soll.

Wegen nicht genehmigter Bauarbeiten am Bahnhof Blankenberg im Kreis Ludwigslust-Parchim hat die Deutsche Bahn die dortige Strecke gesperrt. Auf ihr fahren unregelmäßig Güterzüge Richtung Sternberg, Personenverkehr gibt es keinen.

Ermittlung wegen Störung öffentlicher Betriebe

Ein Anwohner hat an mehreren Wochenenden einen nicht mehr genutzten Bahnübergang für Fußgänger aufwendig erneuert und einen Wasserturm aufgestellt. Er gab gegenüber der Polzei an, dies ehrenamtlich getan zu haben. Gegen den Anwohner wird jetzt wegen Störung öffentlicher Betriebe in besonders schweren Fall ermittelt, sagte ein Sprecher der Bundespolizei.

