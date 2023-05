Stand: 17.05.2023 08:03 Uhr Anklam: Rund 600 Fahrzeuge bei Trabbi-Treffen angemeldet

In Anklam findet an diesem Wochenende das 28. Internationale Trabbi-Treffen statt. Dem Vorsitzenden des Veranstalters Trabbi-Buggy-Club '93 zufolge sind 600 Fahrzeuge von Besitzern aus mehreren europäischen Ländern angemeldet. Bis Sonntag sind mehrere Wettbewerbe rund den Trabant, das DDR-Kultauto, geplant. Dazu gehört etwa ein Trabbi-Tauziehen, außerdem sollen "Mister und Miss Trabant" erkoren werden. In den Vorjahren kamen mehrere Tausend Gäste zu der Veranstaltung. Es ist das zweite Treffen nach den coronabedingten Pausen der Jahre 2020 und 2021.

