Stand: 26.10.2023 16:11 Uhr Anklam: Netzwerken für mehr Nachhaltigkeit

Seit 2013 treffen sich in der Zuckerfabrik in Anklam alle zwei Jahre Vertreter aus Forschung, Industrie und Politik. Auf der "6. BioÖkonomie-Konferenz" geht es um Trends und Entwicklungen. Aktuell im Fokus der rund 150 Teilnehmer: die Umstellung von fossilen Rohstoffen auf sogenannte biobasierte Ressourcen und Reststoffe. Jens-Uwe Heiden, der Geschäftsführer des Konferenz-Veranstalters betont, dass "nachhaltiges Denken für die Zukunft nur funktioniert, wenn Verwaltung, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft an einem Strang ziehen."

