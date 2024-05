Stand: 31.05.2024 05:45 Uhr Anklam: Haushaltssperre aufgehoben

Die Stadt Anklam kann weiter wirtschaften wie geplant. Die Stadtvertreter haben am Donnerstagabend den Weg für Grundstücksverkäufe im Wert von drei Millionen Euro freigemacht. Damit kann die Haushaltsperre aufgehoben werden. Sie musste verhängt werden, weil die Stadtvertreter in einer ersten Abstimmung Ende April gegen den Verkauf der Grundstücke gestimmt hatten. Das Geld war aber im aktuellen und auch im Haushalt für die zurückliegenden beiden Jahre eingeplant. In der Konsequenz mussten Projekte wie Planungen für ein neues Feuerwehrhaus oder die Sanierung der Wände der Nikolaikirche erstmal auf Eis gelegt werden. Anklams Kämmerin Wittmann-Stifft zeigte sich erleichtert nach der Entscheidung. Die geplanten Projekte - an denen zum Teil auch Fördermittel hängen - könnten nun umgesetzt werden.

